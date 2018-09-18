要信徒掌摑母親又毆打老翁600次 南韓女牧師誇張行徑曝光

2018-09-18 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「恩惠路教會」女牧師申玉珠（신씨는，Shin Ok-ju）被控在斐濟經營邪教、監禁信徒之外，更爆出她以祈福之名毆打信徒，不僅要求未成年少女掌摑媽媽，也有名老翁被其他信徒打600次，所幸有5人趁機逃離，並通報警方，才讓此事曝光。8月南韓《SBS電視台》播放申玉珠毆打信徒的影片後，掀起外媒注意報導、網路熱議。

綜合外媒報導，2014年牧師申玉珠帶著400名信徒前往斐濟，因為她聲稱「南韓之後會有大饑荒，只有斐濟才能讓人們繼續存活」，結果信徒們一到才發現護照被扣押，集體被關在教會裡工作，並過著隨時有人監控的生活。

但更可怕的是，信徒們被迫參與互毆、掌摑的祈福儀式「打穀場」（threshing floors），申玉珠聲稱「這是一種清洗靈魂的儀式」。有韓國民眾擷取《SBS電視台》的「想知道真相（그것이 알고 싶다）」節目片段可見，有信徒被申玉珠不斷巴頭、掌摑及拉扯頭髮，也有未成年少女打母親巴掌的畫面；片段也包含有證人表示，他曾看見1名70多歲老翁專程飛到斐濟，在「打穀場」儀式中被其他信眾打至少600次。

申玉珠誇張的行徑被逃離的信徒舉發後，7月29日她與3名幹部在首爾仁川機場遭到逮捕，才讓此事落幕，但也對受虐的民眾造成心靈創傷。