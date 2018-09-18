已逝將軍也參加？ 中媒軍演新聞灑狗血 挨批「鴉片精神」

2018-09-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中俄軍演於昨（17）日落幕，期間中國網媒為宣揚國威、吸引民眾點閱，大肆編造「灑狗血」標題，連已逝將軍也復活參戰。對於此一網路亂象，被視為軍事輿論陣地的微信公眾號「鈞正平工作室」將矛頭指向自媒體，認為如鴉片般的中毒現象，非治不可，呼籲相關部門應對造謠生事行為，「露頭就打」。

綜合媒體報導，中共解放軍本月11日至17日與俄國舉行「東方2018」戰略演習，堪稱近年最大規模，中國也是頭一遭以最大規模出境參演。在此浩大聲勢下，中國網媒為求點擊率，報導風格也開始「漸趨開放」，大肆編造標題，形塑大國對抗，以刺激民眾情緒。

其中以自我想像、誇大解放軍實力之虛構標題充斥網路，如「中俄集結三十萬大軍，由解放軍擔任主攻」、「大批核導彈已就位」、「30萬大兵打響第一槍，核導彈部隊亮相」、「俄羅斯出動20萬軍官，配合中國展開軍演，已讓川普憂心忡忡」等虛假新聞標題；而文章內容也充斥「美國震驚」、「日本憤怒」、「韓國恐懼」、「印度忌憚」等詞彙，以塑造解放軍「世界第一」、「唯我獨尊」的自我想像。另有自媒體也將與此次軍演毫無關聯已逝將軍楊斯德（今年9月7日去世，享耆壽97歲），硬是牽連進來以製造噱頭。

對此網路亂象，「鈞正平工作室」今（18）日發文，將矛頭指向自媒體，指其刻意營造出大國對抗的緊張氣氛，以形塑「世界大戰」般感覺的新聞及標題，已漸趨混淆視聽；鈞正平更以「精神鴉片」形容此一上癮中毒現象，認為「非治不可」。

鈞正平指媒體的「亮瞎眼」標題，並非個別現象，而這些「昧著良心和不顧社會道德」媒體，未來也將受到嚴厲打擊；他呼籲廣大中國網民要「清醒」，不要被這些混淆視聽的『精神鴉片』所蠱惑，並應加以「積極舉報」；而網路管理部門也應依法管理造謠生事的行為，並且「露頭就打」。