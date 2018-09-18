澳洲藏針事件擴大至蘋果！農民無奈買金屬探測器檢測

澳洲從上週起出現多起草莓藏針的事件，昨日才傳出災情擴大到香蕉，今日又有澳洲民眾發現，他在超市購買的蘋果也被藏了針。圖為示意圖。（路透資料照）

2018-09-18 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲從上週起出現多起草莓藏針的事件，昨日才傳出災情擴大到香蕉，今日又有澳洲民眾發現，他在超市購買的蘋果也被藏了針。

綜合媒體報導，澳洲藏針事件越演越烈，今日澳洲新南威爾斯州（NSW）有民眾去超市購買1袋6粒裝的蘋果，回家削皮的過程中，他注意到蘋果中有硬物，仔細看才發現是被藏了針，民眾報警後，新南威爾斯州警察也立刻展開調查。

昨日澳洲警方也表示，最近傳出的數起藏針案中，有部份案件應是由「模仿犯」所為，並警告犯案者有可能會面臨10年的刑期。更懸賞10萬澳元（約台幣220萬元），希望能得到藏針人的資訊，以利警方緝凶。

而這次的草莓藏針事件，大大減低民眾購買水果的意願，紐西蘭食品公司Foodstuffs與超市Countdown也在昨日宣布暫停進口澳洲草莓，衝擊澳洲草莓農生計，1名澳洲草莓農表示，他只好自費安裝金屬探測器，希望這能讓他的草莓回歸市場販售。

澳洲草莓主要產地昆士蘭當局也宣布撥款約100萬澳元（約新台幣2200萬元），用於恢復農民及消費者的信心。而澳洲衛生部門則建議民眾，不要吃有疑慮的水果，或是在吃之前先切開確認。