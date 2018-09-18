暗示中國管太多？馬雲脫口：政府應做政府該做的事

馬雲昨日出席在上海舉行的世界人工智慧大會。（路透）

2018-09-18 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商阿里巴巴董事局主席馬雲17日出席活動發表演講稱，「政府應該做政府該做的事情」，似乎在暗示中國政府管太多。

《朝鮮日報》引述《華爾街日報》、香港媒體指出，馬雲昨日出席在上海舉行的世界人工智慧（AI）大會，他演講時提到，「應該允許市場決定如何發展人工智慧這樣的新產業」。業者認為，馬雲是在建議中國當局放緩技術管制。

馬雲說，「我個人認為，政府應該做政府該做的事情，企業應該做企業該做的事情」。據悉，馬雲1年前曾就無人駕駛汽車問題，對美國交通部長趙小蘭說過類似的話。另外，他也在演講中說，「（政府）如果保護哭喊的落後力量，往往成為創新的阻礙」。

《朝鮮日報》指出，馬雲宣布明年9月要退休後，中國國內外出現各種陰謀論，這次演講又出現像是暗示中國當局干涉企業現狀的言論，其發言背景和意圖引發廣泛關注。

《華爾街日報》分析認為，「馬雲退任決定和中國政府加強對網路公司的管控有關」。中國政府對手機金融市場強化管理，導致阿里巴巴遭受損失，馬雲昨日間接表達不滿說，「P2P手機金融服務市場確實存在一些違法行為，但是對於使用AI來分析數據的公司來講，風險還是比較低的」。

《華爾街日報》也指出，中國政府對技術企業加強管控，也影響到該國最大的遊戲公司、IT企業騰訊，當局對遊戲產品管理採取了強化措施，騰訊股價幾週內大幅下滑。