護航自家人 中國大使批瑞典「不尊重人權」

中國遊客在瑞典發生旅遊糾紛，中國駐瑞典大使暗批瑞典不尊重人權。（圖片取自網路）

2018-09-18 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客近日在瑞典鬧出旅遊糾紛，未料此事升級至國家外交層級，中國駐瑞典大使暗批瑞典政府不尊重人權，並指控瑞典部分勢力對中國指手畫腳、發號施令，充滿傲慢、偏見與無知。

中國駐瑞典大使桂從友接受瑞典媒體採訪時表示，3名中國公民並無違反任何法律，卻遭到瑞典警方粗暴對待，生命安全和尊嚴受到威脅，質問「難道瑞典法律、政府不尊重人權和尊嚴嗎？」強調3人行為即使有不足或瑕疵之處，都不能構成瑞典警察如此粗暴的理由。

被問到中國與瑞典的外交關係，桂從友表示，瑞典部分勢力、媒體沒有把中國放在評等位置對待，處處對中國指手畫腳、發號施令，充滿傲慢、偏見、成見和無知，呼籲這些人放下高姿態，對中國平等相待。

事情發生在當地時間2日凌晨1點45分，來自中國的曾姓一家3口因提早1天抵達下榻飯店，遭拒絕入住，雙方發生糾紛。當時人起先指控飯店態度惡劣，瑞典警方到場後更粗暴地將他們丟到路邊，導致父親當場病發，甚至還被帶入警車毆打、威脅，最後將他們丟包到墳場。

瑞典方則表示，飯店方以無空房為由請3人離開，但對方不但不從，還和工作人員發生衝突，在認為受到威脅的情況下才報警處理。警方到場後試圖緩和場面，3人卻大吼大叫「殺人啊」，還自行撲倒在地，警方最後只得將他們帶到一處無人居住的教堂，恰好旁邊是墓園。