中客大鬧斯德哥爾摩 瑞典華人怒斥：丟臉！

2018-09-18 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家3口旅客到瑞典斯德哥爾摩旅館check in時，因入住時間不符規定遭到拒絕，孰料中客竟當場大吵大鬧，瑞典警方獲報後前去處理，將3人安置在收容無家可歸者的教堂內，但中客事後竟謊稱遭到毆打，還被丟包到墓地。瑞典華人們得知此事後，紛紛怒斥鬧事的中客實在丟臉。

據《自由亞洲電台》報導，中國旅客向國內投訴後，引起中國官方的高調回應，直指瑞典侵犯中客人權，要求瑞典當局對受害民眾提出補償方案。但瑞典檢方隨即打臉，因為斯德哥爾摩警察的行為毫無問題。

住在斯德哥爾摩的劉姓男子表示，中國人大鬧旅館後，居住當地的許多華人都覺得丟臉，「中國人怎麼都這樣，在國外的華人以後怎麼活呀。」劉男說，瑞典警方並沒有把中客帶到很遠的墳場，而是載他們到離斯德哥爾摩市中心不遠的地方，那裡專門讓居無定所的人過夜。

在瑞典生活30年、從事法律文書翻譯的王姓婦女則說，瑞典每個商業場所都算是私人產業，業者有權請顧客離開，假如對方顧客不想走，就侵犯了業者權益。王女透露，她在瑞典那麼久，從來都沒有看過警方無緣無故對民眾使用暴力，而中國官方對此事如此高調，也許是基於政治因素。

在瑞典當導遊的華人女子指出，中客近10年來的素質，已引起瑞典人與歐洲人不滿，而中國官方積極幫這些素行不良的中客背書，實在讓人震驚。她進一步表示，希望媒體趕快把瑞典華人的意見報導出去，不然實在很丟臉。