下班沒及時回覆微信 中國女子隔日就被炒魷魚

2018-09-18 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕隨著通訊軟體發達帶來的便利，想必有許多人下班時還被主管要求處理公事。日前中國浙江省寧波市有名王姓女職員，因在下班時間未及時回覆工作的微信群組而遭辭退，引發熱議。

《澎湃新聞》今（18）日報導，今年7月，擔任飲料店店長的王女因懷孕早睡，而未能及時回覆隸屬單位的負責人，在工作的微信群組上表示「若10分鐘內未回報當月營業額就得辭退」訊息，隔天到公司後果真就遭炒魷魚，且對方還拒絕支付王女上月薪資。

事後王女立即求助寧波市總工會職工服務中心，該中心為他聘請的律師指出，根據中國《勞動法》規定，女性懷孕期間，雇主不得解聘勞工；再加上該公司解僱王女的程序已違法，因此要求王女的工作單位支付相關賠償。最後王女在上月7日共拿到對方支付的1.8萬人民幣（約新台幣8.2萬元）賠償金。

該總公會指出，《勞動法》保障勞工休息休假的權利，雇主無權要求職工下班後要回通訊軟體訊息。

而有幾名中國網友對於是否要在下班時間，「及時」回覆訊息感同身受，並抱怨，「感覺自己的休息時間被綁架了」、「已經變成『7×24小時』全年無休的客服了、「想要認定為加班，但是既沒有證據，又都是碎片時間，維權太難」。

上海市律師協會勞動法業務研究委員會副主任唐毅對此認為，根據中國相關勞動法律的解釋來看，若公司在職員下班後分配工作，且明確要求職員在明天上班前完成，顯然是要對方利用下班時間完成，應屬於加班。