85歲阿公就是狂！赤手空拳1打3擊退持槍搶匪

英國85歲阿公，赤手空拳打退3名武裝搶匪。（圖擷自 @gumpy77推特）

2018-09-18 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕誰敢惹阿公！英國科克郡的85歲老者歐康納（Denis O'Connor），15日晚間在彩券公司Bar One Racing辦公室內坐著時，有3名武裝歹徒闖進來試圖搶劫，歐康納竟赤手空拳就把搶匪打跑。

據《BBC》報導，當時1名手持鐵槌的黑衣歹徒先跳過櫃檯，要經理墨菲（Tim Murphy）打開保險櫃，另1名黑衣男子則拿著散彈槍威脅歐康納，但阿公毫不退縮，趁著持槍搶匪跑去搜括其他地方時，走入櫃檯和也是拿著鐵槌的白衣嫌犯扭打，將對方奮力推出櫃台外。

此時經理墨菲也奮力抵抗，讓黑衣鐵鎚歹徒節節敗退想逃走，歐康納見狀追了上去，全然不管拿著散彈槍的男子舉起槍管作勢要對他開槍，就在阿公的奮戰之下，3名搶匪全都落荒而逃。

經理墨菲說，他很慶幸有阿公可以幫忙擊退歹徒，而歐康納力戰搶匪的監視器影片在網路上爆紅，對此阿公拒絕採訪，仍繼續過著自己悠閒的生活，在搶案發生2天後跑去打了一場小型高爾夫球。

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