85歲阿公就是狂！赤手空拳1打3擊退持槍搶匪

2018-09-18 12:48

〔即時新聞/綜合報導〕誰敢惹阿公!英國科克郡的85歲老者歐康納(Denis O'Connor),15日晚間在彩券公司Bar One Racing辦公室內坐著時,有3名武裝歹徒闖進來試圖搶劫,歐康納竟赤手空拳就把搶匪打跑。

據《BBC》報導,當時1名手持鐵槌的黑衣歹徒先跳過櫃檯,要經理墨菲(Tim Murphy)打開保險櫃,另1名黑衣男子則拿著散彈槍威脅歐康納,但阿公毫不退縮,趁著持槍搶匪跑去搜括其他地方時,走入櫃檯和也是拿著鐵槌的白衣嫌犯扭打,將對方奮力推出櫃台外。

此時經理墨菲也奮力抵抗,讓黑衣鐵鎚歹徒節節敗退想逃走,歐康納見狀追了上去,全然不管拿著散彈槍的男子舉起槍管作勢要對他開槍,就在阿公的奮戰之下,3名搶匪全都落荒而逃。

經理墨菲說,他很慶幸有阿公可以幫忙擊退歹徒,而歐康納力戰搶匪的監視器影片在網路上爆紅,對此阿公拒絕採訪,仍繼續過著自己悠閒的生活,在搶案發生2天後跑去打了一場小型高爾夫球。

Incredible bravery by 85 year old Corkman Denis O'Connor. And nifty footwork too I might add. ???? pic.twitter.com/aFUYUh7G5X