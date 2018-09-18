被判無能力管理 夏威夷「末代」公主逾66億元資產飛了

夏威夷「末代」公主卡華娜娜科雅（Abigail Kawānanakoa，圖右）與妻子沃絲（Veronica Gail Worth，圖中）17日出席檀香山法院的開庭。（美聯社）

2018-09-18 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷檀香山法官認為，現年92歲的夏威夷「末代」公主卡華娜娜科雅（Abigail Kawānanakoa），已無足夠心智能力管理名下2.15億美元（約新台幣66.8億元）信託資產，因此當地時間（17）日宣判，由第一夏威一銀行（First Hawaiian Bank）代管。

《衛報》報導，去年卡華娜娜科雅中風不久後，就與她當時長期雇用的律師萊特（Jim Wright）上演名下信託資產爭奪戰；17日時，法院解除萊特的信託管理人身分，並將這項權責任命給第一夏威夷銀行。

報導指出，去年雙方的爭奪戰中，因萊特主張，卡華娜娜科雅已無能力管理的信託資產應全數由他處理，而被炒魷魚；事後，卡華娜娜科雅在同年另聘新律師，並與交往20年女伴沃絲（Veronica Gail Worth）結婚，且期盼她能成為信託管理人，但週一的結果仍不如她意。

內文透露，有相關人員宣稱沃絲曾向卡華娜娜科雅施壓，要求對方讓她成為管理人；儘管該指控被沃絲否認，但是仍無法消除外界的擔憂。

報導也補充，卡華娜娜科雅的家族在1893年前統治夏威夷，並建立夏威夷王國。而她則因熱衷慈善公益及養馬而為人所知；據聞，卡華娜娜科雅曾幫民眾繳費帳單。