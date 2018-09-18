好奇心作祟？毛毛蟲書籍日本人超買單

日本近日有本專門介紹毛毛蟲的圖鑑，本以為民眾會因為「噁心」而導致銷量不佳，卻沒想到意外開出紅盤。示意圖。（翻攝自維基百科）

2018-09-18 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕毛毛蟲比起狗或貓，對於許多人來說，是「噁心」、「不可愛」的生物，若是推出相關周邊，恐怕民眾會因反感而賣得不好；但意外的是，日本近日有本以兒童為對象的蟲蟲圖鑑，銷量卻意外地開出紅盤。

《朝日新聞》昨（17）日報導，由出版社小學館6月發行的《毛蟲圖鑑》，將日本國內1100種昆蟲幼蟲躍然紙上，本以為銷量恐會因為讀者心理，而銷量不佳；但卻沒想到一推出後意外熱賣，且一度榮登亞馬遜（Amazon）「圖鑑、事典、年鑑」類別前10名，跌破多數人眼鏡。內文透露，據說有不少大人，是基於對恐怖事物的好奇心而拿起來檢閱。

報導指出，《毛蟲圖鑑》編輯廣野篤認為市售成蟲的圖鑑很多，但專門介紹幼蟲的卻很少，因此才靈機一動，想要協助出本幼蟲圖鑑；而為更了解毛毛蟲和作者撰寫內容，該編輯還花費3年於公司內飼養並觀察約50種昆蟲幼蟲。

廣野篤提到，當初向上司提出這一構想時，卻遭批「要製作可以，但我不想看」等言論。

而《毛蟲圖鑑》出版後獲得的評價也非常兩極，有些人認為「看得很痛苦」，且有些書店因其內容「不討喜」，而將它放在不顯眼處；但支持者則表示，「內容詳盡，太精采了！」，且還有一名九州大學昆蟲分類學系教授盛讚，無論新舊品種的毛毛蟲都介紹的很詳盡，學術價值極高。