沒錢當不了恐怖份子 蓋達組織前成員揭「入行眉角」

一名與美方合作的蓋達組織前成員透露，自己當恐怖份子的日子相當枯燥乏味。（此為情境照，法新社）

2018-09-18 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕本月是美國911事件17週年，一名現與美國政府合作反恐的前蓋達組織成員，日前撰文揭露自己加入恐怖組織的過程與心境，揭露一個外國人在成為「聖戰士」前後會遭遇的困境。

在911攻擊事件發生後，美國對阿富汗及聲稱負責的蓋達組織展開著名的「復仇戰爭」，但這也在國內引發爭議，當時年僅24歲的西裔美籍男子維奈斯（Bryant Neal Vinas）因不滿美國政府所為，毅然決然投身激進團體「蓋達組織」，欲親身加入這場聖戰，在戰場最前線向曾經的祖國施以制裁。

然而，以不具相同信仰基礎的外族人士身分加入聖戰組織，其中的難度遠比維奈斯事先設想的高上許多，不僅因信仰、知識不足而被要求接受伊斯蘭教育，更不被允許接觸武器。維奈斯回憶，自己在中東第一年幾乎都在「等待」中度過，不只是等待上戰場，就連讓人熱血沸騰的「戰鬥訓練」都沒遇過幾次。

這段期間，維奈斯每天就是住在泥磚屋裡，吃著廉價且難吃的食物消磨時間，他說，這雖然充滿異國情調，但對於渴望上戰場的戰士而言，無疑是在消磨鬥志，而生活的惡劣環境更讓他足部受到真菌感染，最終導致小趾被迫截肢。

為擺脫鋪天蓋地而來的無聊感，維奈斯一度要求組織派他執行「自殺任務」，但隨即遭對方拒絕，理由是組織經費不足，無法資助他接受昂貴的武器訓練，維奈斯這才知道，若想成為執行自殺攻擊的恐怖份子，自己還需要具備一定的經濟水準才能如願。

最終，在離開美國的一年後，維奈斯執行了整趟中東行的唯一一次前線戰鬥任務：「發射4枚火箭攻擊美軍基地」，但任務最終並未成功。在這不久後，維奈斯就被美軍逮捕並押送回國，當意識到自己被控的罪刑有多嚴重時，他立即決定與美國政府合作提供情報。

維奈斯最終在去年獲釋，但被當局拒絕納入證人保護計畫，這不僅意味著失去人身安全的保障，更失去與當局合作時的經費補助，如今只能憑藉著微薄的社會福利金勉強度日。美國軍方表示，希望藉著推廣維奈斯的經歷，打破外籍人士對投身聖戰的美好幻想。