龍門石窟佛像流落海外拍賣 中媒追究：國民黨元老偷運出去

蘇富比拍賣行展出的佛首之一。（圖擷取自蘇富比官網）

2018-09-18 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕今年紐約秋拍，蘇富比原本打算拍賣一件唐代石灰石雕佛首像，引發收藏界轟動，但後來發現，這件唐代石雕佛首疑以中國洛陽龍山窟一件流失多年的文物，由於爭議太大，目前已經撤下，不過，中媒續追這石雕流向，把偷石雕元凶指向國民黨元老之一的張靜江。

《界面新聞》報導，這件藏品拍賣的擁有者是美國收藏家史蒂芬·瓊肯家族，懷疑是史蒂芬·瓊肯三世（Stephen Junkunc III）在1955年從法國通運公司的拍賣中取得，而通運公司的創辦者就是「國民黨四大元老」之一的張靜江，1902年，張靜江曾以一等商務參贊官隨員的身份出使法國，並在當地創辦了通運公司，而通運公司最大財富累積來自古董生意。

報導指出，張靜江曾多次資助孫中山和同盟會，被同盟會稱為「革命聖人」；張靜江和盧芹齋（本名盧煥文，在外文史料中被記作CT Loo）合作古董生意，據稱目前存在於海外的中國古董有一半經他手出售。

報導指出，瓊肯擁有大量的中國古董，最高峰時期，達到2000多件，包括中國的瓷器、翡翠、青銅器、繪畫和佛教造像，此次蘇富比秋拍主力是近千年來的中國佛教石雕、夾紵寧乾漆及銅鎏金造像等。

根據《中國文物藝術品全球拍賣統計年報》，2017年中國文物藝術品在全球拍賣總成交額達到71.9億美元（約合2193億元台幣）。