山竹颱風太凶悍 中國考慮將它除名

山竹颱風造成中國南部慘重災情，圖為香港受災受一景。（法新社）

2018-09-18 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年的第22號颱風「山竹」，連續侵襲菲律賓、港澳、中國兩廣、海南等地，造成重大死傷，目前暴雨還在中國兩廣持續中，山竹太凶悍，既不能消滅，那就「除名」，中國氣象局在回應網友詢問時，點出已有颱風除名先例，似動心想申請將「山竹」除名。

「山竹」颱風太凶悍，中國網友曾經想要「消滅」它，但是發現不可能，而其狂風暴雨已被中國網友稱為「風王」，但要如何處理這個風王？《中新網》登出網友的說法，提出「除名」說。

《中新網》報導，在本月16日深圳市氣象局官微「深圳天氣」就表態，希望中國中央氣象局能夠申請將「山竹」除名。中國氣象局颱風與海洋氣象預報中心首席預報員高拴柱就回應，全球有140個颱風輪流循環使用，直到「退役」，而造成特別嚴重災害的熱帶氣旋或因其他原因，颱風委員會成員都可以申請將該名從命名表中刪除，例如2005年第19號颱風「龍王」、2013年第30號颱風「海燕」、2016年第14號颱風「莫蘭蒂」，都因在中國造成巨大破壞正式被除名；截至目前，全球已有36個颱風名稱被除名。

其實「山竹」颱風是接替2006年被除名的「榴槤」颱風而來，當年，榴槤颱風在菲律賓造成數百人死亡，菲律賓乾脆提議除名，「山竹」則是隔年泰國提交的名稱，但事實證明，一樣凶悍，山竹颱風在菲律賓已造成64人喪生，若是加上中國地區，則到少造成68人死亡，多人失蹤。