全球第一列！ 「零排放」氫動力列車在德國上路

全球第一列氫動力列車週一（17日）在德國下薩克森邦（Lower Saxony）上路。（歐新社）

2018-09-18 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕全球第一列氫動力列車週一（17日）在德國下薩克森邦（Lower Saxony）上路，該列車所配備的燃料電池，通過氫氣和氧氣結合產生電力，唯一的排放物就是蒸氣和水。

綜合外媒報導，由法國高速列車（TGV）製造商阿爾斯通（Alstom）打造的兩輛輛藍色「Coradia iLint」列車，週一開始在德國北部的庫克斯港（Cuxhaven）、不來梅港（Bremerhaven）、布雷默弗德（Bremervoerde）和布克斯特胡德（Buxtehude）等城鎮間，長達100公里的路線行駛，而這條路線通常由柴油列車行駛。

阿爾斯通的董事長兼執行長普帕爾─拉法齊（Henri Poupart─Lafarge）說，「全球首列氫動力列車即將進入商業運轉服務，並準備進入連續生產」，並稱「Coradia iLint」預示零排放鐵路運輸的新紀元將至。

這列氫動力列車會在布雷默弗德車站注入氫氣加載動力，每次注滿氫氣動力可行駛約1000公里，里程數和柴油列車差不多。過剩的動力則會儲存在列車上的鋰離子電池中。

阿爾斯通表示，公司擬於2021年前再運交14列這種零排放的列車給下薩克森邦，除了德國，其他國家的政府也深感興趣，包括英國、荷蘭、丹麥、挪威、義大利與加拿大等國，都表示有興趣購買這款氫燃料電池火車。

法國政府則是說，將在2022年之前，正式運行首列的氫燃料電池火車。