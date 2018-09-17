趁佛羅倫斯颶風賺一筆 哄抬價格案逾500件

美國卡羅來納州長庫柏（Roy Cooper）宣布，在佛羅倫斯颶風 （Florence）來襲前，全州進入緊急狀態時，該州的禁止價格哄抬法（price gouging law）即刻生效，日前接獲不少相關投訴。圖為佛羅倫斯颶風侵襲的災區。（美聯社）

2018-09-17 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國卡羅來納州長庫柏（Roy Cooper）宣布，在佛羅倫斯颶風 （Florence）來襲前，全州進入緊急狀態時，該州的禁止價格哄抬法（price gouging law）即刻生效，然日前接獲不少相關投訴，當局表示將會對違法企業祭出懲處。

綜合外媒報導，根據法律規定，在任何自然災害期間，該州的企業都不得隨意哄抬食品、水、天然氣等民生必需品的價格。至於這次佛羅倫斯颶風襲美，該州的禁止價格哄抬法於9月7日生效，會持續到緊急狀態結束。

北卡羅來納州司法部長斯坦（Josh Stein）指出，目前已接獲至少500起相關投訴，主要都是針對旅館和加油站。斯坦亦發聲明表示，會在近幾周內嚴格審查消費者投訴，並懲處任何違法的企業。至於被判有罪的企業將會面臨5000美元（約台幣15萬元）的罰款。

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