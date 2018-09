趁佛羅倫斯颶風賺一筆 哄抬價格案逾500件

2018-09-17 23:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國卡羅來納州長庫柏(Roy Cooper)宣布,在佛羅倫斯颶風 (Florence)來襲前,全州進入緊急狀態時,該州的禁止價格哄抬法(price gouging law)即刻生效,然日前接獲不少相關投訴,當局表示將會對違法企業祭出懲處。

綜合外媒報導,根據法律規定,在任何自然災害期間,該州的企業都不得隨意哄抬食品、水、天然氣等民生必需品的價格。至於這次佛羅倫斯颶風襲美,該州的禁止價格哄抬法於9月7日生效,會持續到緊急狀態結束。

北卡羅來納州司法部長斯坦(Josh Stein)指出,目前已接獲至少500起相關投訴,主要都是針對旅館和加油站。斯坦亦發聲明表示,會在近幾周內嚴格審查消費者投訴,並懲處任何違法的企業。至於被判有罪的企業將會面臨5000美元(約台幣15萬元)的罰款。

