營運49年 美國最老核電廠關閉

美國最老的核電廠「奧伊斯特河」核電廠（Oyster Creek Nuclear Generating Station），週一開始關閉。（美聯社）

2018-09-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國最老的核電廠「奧伊斯特河」核電廠（Oyster Creek Nuclear Generating Station），週一開始關閉。在「奧伊斯特河」關閉後，美國仍有98座核電廠正在運行。

綜合外媒報導，位於紐澤西州海岸附近雷希鎮（Lacey）的「奧伊斯特河」核電廠，與紐約州的「九哩端」（Nine Mile Point）在1969年12月1日同時開始商轉，但「奧伊斯特河」較早被授予許可證，讓它成為美國仍在運行的最老核電廠。

「奧伊斯特河」核電廠在運轉期間曾發生腐蝕、洩漏等問題，但其所有者、總部位於芝加哥的能源業者Exelon表示，這座核電廠一直都很安全。該核電廠原定2019年底停止運作，但因營運成本過高，決定提早在今年關閉。

「奧伊斯特河」預計當在當地時間下午1時開始關閉，將成為美國過去5年中，第6座退役的核電廠。美國有12個核電廠，包括紐約州的印地安角（Indian Point）核電廠，都將在2025年除役。