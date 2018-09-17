南韓大學生整鼻整到腦死 手術畫面讓家屬氣炸提告

2018-09-17 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕儘管南韓整形產業發達，但仍有不少醫療糾紛。首爾江南區1間知名的整形診所，8月時進行26歲李姓大學生的整鼻手術，結果李大生陷入昏迷腦死，經送醫治療後仍不治死亡。直到近期手術畫面曝光才獲得關注，死者家屬痛批有醫護人員在急救時嘻笑，決定向他們提出控告。

綜合韓媒報導，監視器畫面顯示，李大生進行手術到一半，突然血壓下降，麻醉師發現後，趕緊進行其頸部按摩，但手術仍持續進行，直到不見李大生有任何起色，麻醉師趕緊向持刀醫師提出「停止手術」，並實施心肺復甦術（CPR）。但李大生的情況仍不佳，院方決定送醫急救，結果李大生送醫後被宣判腦死，他昏迷12天後，於本月1日死亡。

死者家屬看見監視器畫面後，發現醫護人員進行急救時，全員相當不認真「持刀醫師站著、雙臂交叉，麻醉師只是用一隻手進行CPR，護士們則是在旁有說有笑」，儘管有進行急救，但家屬看見畫面後仍氣炸，決定以「醫護人員沒有採取適當的急救措施」為由，對他們提出控告。

對此，院方認為醫護人員很難判斷當時的情況，但麻醉醫師因為有判斷病情，所以應負最大責任。麻醉師則反駁，「所有醫護人員都要進行急救，要我負全部責任，我可不接受。」目前院方已證實護士在急救時嘻笑；警方則仍在進行調查，釐清責任歸屬。