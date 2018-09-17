疑岳父不滿種姓階層低買兇殺人 印度「賤民」男被砍死

2018-09-17 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度種姓制度對社會影響巨大，當地一名屬「賤民」（Dalit）階層的男子，因為娶了種姓階層較高的妻子，日前在光天化日之下被砍殺，已懷孕的妻子懷疑自己的爸爸和叔叔是幕後黑手，買凶進行「榮譽殺人」。

綜合外媒報導，24歲的Pranay Kumar與23歲的Amrutha Varshini因為種姓階層不同，今年1月結婚時遭到雙方家庭反對，婚後仍持續遭到女方家庭騷擾。上週五下午，Pranay Kumar帶著已懷孕5個月的妻子到醫院產檢，一起走出醫院大門時，突然有一名男子持刀砍殺Pranay Kumar。

當時就在一旁的妻子Amrutha Varshini雖然試圖阻止，但男子仍持續攻擊Amrutha Varshini，妻子後來急忙跑回醫院求救，但丈夫最後仍慘死刀下，當場死亡。家屬週日以基督教儀式進行喪禮。

已懷孕5個月的Amrutha Varshini悲傷地表示，「我不能沒有他，但我願意為了我的孩子，與種姓制度對抗，沒有人應該經歷這種痛苦」。她認為，她的父親和叔叔是謀殺丈夫的幕後黑手。目前這2人和另外4名涉案人士已被當局拘留。

納爾戈恩達（Nalgonda）的警察局長Ranganath說，女方爸爸從一開始就反對這樁婚事，並認為如果她的丈夫被殺，她會回到他身邊。據悉，女方爸爸花了1000萬印度盧比（約新台幣425萬元）買兇砍殺女婿。目前全案仍在調查中。