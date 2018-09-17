世界最孤獨工作！這個警察1個人要管台灣7倍大轄區

53歲的澳洲警察柏塞爾（Stephan Pursell）必須獨自管轄約6、7個台灣大的轄區，這被戲稱為澳洲「最孤獨的工作」沒有令柏塞爾卻步，他反倒是樂在其中。（法新社）

2018-09-17 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲是世界上面積第6大的國家，超過台灣面積的212倍之多。但澳洲人口數卻與台灣相差不多，是世界上人口密度最低的國家之一。有一名53歲的澳洲警察柏塞爾（Stephan Pursell）必須獨自管轄約6、7個台灣大的轄區，這被戲稱為澳洲「最孤獨的工作」沒有令柏塞爾卻步，他反倒是樂在其中。

據澳洲新聞網站《news.com.au》報導，澳洲昆士蘭省城鎮伯茲維（Birdsville）是一個人口僅100多人的城鎮。而柏塞爾的管轄範圍達24萬平方公里，其中還包含了辛普森沙漠（Simpson Desert）。

柏塞爾表示，轄區範圍非常大，有時候要花4天車程才能橫越，在這孤立的沙漠裡，沙塵、蒼蠅、野生駱駝和野狗，甚至是致命的毒蛇，到是成了柏塞爾的伴侶。

「人必須體驗過才能享受其中。這是一個令人驚艷的地方。」，18個月前搬來伯茲維時，柏塞爾坦言：「我記得當初開車來到這裡時，路途上非常炎熱，甚至曾經懷疑自己『天啊，我到底在幹嘛。我做這決定是正確的嗎？』」

柏塞爾說，「犯罪不是最大的問題」，最主要的工作內容，其實是確保人們的行程安全、汽車拋錨、醫療問題，他必須隨時準備好應對突發狀況。

柏塞爾的前輩麥珊Neale McShane表示，這絕對是具有挑戰的工作。每次救援受困或受傷的旅客都要費時數小時甚至數天，甚至必須出動直升機搜救。

麥珊說這份工作獨特的體驗是，「當你在沙漠中睡覺時，仰望星空，星星們是如此接近，彷彿你可以觸摸它們」。

柏塞爾說，他從來不覺得孤獨，也許因為當地媒體報導他的工作，其實有很多人來他的警局和他聊天。

「有時候人們來到警局，就只是為了來和我聊天，因為他們以為我很孤單。但我從來沒有感到孤單寂寞過，這是一個美好的小鎮」柏塞爾說。

柏塞爾說，「犯罪不是最大的問題」，最主要的工作內容，其實是確保人們的行程安全、汽車拋錨、醫療問題。（法新社）

柏塞爾坦言：「我記得當初開車來到這裡時，路途上非常炎熱，甚至曾經懷疑自己『天啊，我到底在幹嘛。我做這決定是正確的嗎？』」。（法新社）