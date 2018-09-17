佛羅倫斯颶風雨炸北卡 6狗關籠遭棄險滅頂

昨（16）日北卡羅萊納州有6隻狗遭主人遺棄在籠子裡，快要滅頂，被自願救援者Ryan Nichols救出。（路透）

2018-09-17 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國颶風佛羅倫斯（Florence）雖於於當地昨（16）日上午減弱，但仍不能掉以輕心，因其後帶來的洪水、歷史性的降雨量，將持續重創北卡羅萊納州。

根據《每日郵報》報導，昨（16）日北卡羅萊納州有6隻狗被自願救援者Ryan Nichols救出。牠們遭主人遺棄、反鎖在室外的籠子內，差點被淹死。當地有人聽到狗狗們的哀嚎，才通報救援，全數獲救。

綜合媒體報導，目前已有至少18人因颶風喪命、70萬戶停電。根據美國國家氣象局16日推文，威明頓（Wilmington）地區在颱風期間的降雨量約86.79英寸（約2204毫米），已打破1877年以來紀錄，是141年來最高。卡羅萊納州各區都傳出災情，然而北卡羅萊納州當局說，最糟的情況還沒到來，未來還會加劇。

狗狗們遭主人遺棄、反鎖在室外的籠子內，差點被淹死。（路透）