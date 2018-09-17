紐時：華爾街對華府影響力大減 中國恐找錯說客

2018-09-17 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰持續升溫，搶在下輪的貿易協商前，美國華爾街數名金融業高管赴中國與國家副主席王岐山會晤，中國應是希望透過華爾街的政治影響力來讓川普改變主意，但《紐約時報》昨日撰文表示，中國的如意算盤恐怕要落空。

根據美媒《紐約時報》報導，華爾街在過去小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）執政時期，皆扮演緩和美中關係的角色，如今在貿易戰延燒之際，中國特別邀請華爾街數名高級主管訪中，希望華爾街能再度幫忙緩解川普在貿易戰中的攻勢。

《紐約時報》引述美國華頓商學院（Wharton School of Business）管理學教授邁耶（Marshall W. Meyer）的說法，「真正令人驚訝的是，過去行之有效的關係、公式，現在卻行不通了」，華爾街的金融巨頭們，這次在貿易戰中根本無足輕重，因為比起華爾街的鴿派立場，川普的鷹派貿易政策目前更獲民主、共和兩黨的支持，故中國這次欲透過華爾街遊說的計策，可能無法如願成功。

美國總統川普團隊日前宣稱，對中的最新1批2000億美元關稅清單（約新台幣6.2兆）最快會於美國時間9月17日、9月18日正式實施，但稅率有可能從原本的25%調降至10%，不過假如中國之後還是沒有讓步的傾向，會再調回25%。