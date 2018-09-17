加拿大研究：家用清潔劑恐致幼童肥胖

2018-09-17 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕剛迎接寶寶的新手爸媽，總會擔心寶寶遭到細菌感染，或是碰到甚麼髒髒的東西生病，因此勤加使用清潔劑維持寶寶生活環境的整潔。但最新研究指出，普通的家用清潔劑、消毒劑很可能會導致兒童的肥胖。

綜合媒體報導，1份近日發表於《加拿大醫學協會期刊》（CMAJ，Canadian Medical Association Journal）的加拿大研究，從2009年起追蹤757名家中有使用家用清潔劑習慣的嬰兒，分析他們的腸道細菌，以及年紀稍長之後的BMI數據，發現使用清潔劑很可能導致幼兒肥胖。

研究人員發現，那些父母常使用清潔劑、消毒劑的嬰兒，體內毛螺旋菌（Lachnospiraceae）的數量是普通嬰兒的兩倍，而根據過去的研究結果，較高水平的毛螺旋菌，往往與較高的體脂有關，但假如父母使用的是環保清潔劑，嬰兒腸道的毛螺旋菌就不會受到影響，也不會被誘發肥胖問題。

這項研究的作者之一，阿爾伯塔大學兒科學教授考希斯基（Anita Kozyrskyj）表示，雖然他們發現了清潔劑與肥胖的關聯性，但要下定論兩者之間有因果關係之前，還需要更多的實驗與研究，他還不會斷然建議民眾不要使用普通家用清潔劑、消毒劑，改用環保清潔劑。