古巴總統上任後首受訪 表態支持同性婚姻

2018-09-17 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）上任後首次接受媒體訪問時，表達支持同性婚姻，認為這是消除社會上任何形式歧視的行動之一。

綜合外媒報導，今年4月19日從卡斯楚（Raúl Castro）手中接任總統一職的狄亞士-卡奈，週日（16日）接受南方電視台（TV Telesur）採訪時，表態支持同性婚姻，贊成認可「人與人之間沒有任何限制的婚姻」。

狄亞士-卡奈表示，此舉是「消除社會上任何形式歧視的一部分」。古巴正在修改憲法，自1976年生效的古巴憲法，只同意一名男性和一名女性結婚。新憲法草案將在2019年2月公投。

報導指出，狄亞士-卡奈對同性婚姻的認可，與1959年古巴革命後同性戀者遭迫害形成強烈對比。過去數十年來，在卡斯楚的女兒瑪莉拉（Mariela Castro）不斷努力下，共產黨政府對同性戀的態度有明顯變化。

狄亞士-卡奈說，「我們經歷了大幅度的思想變化，打破了許多禁忌」。

對於美國與古巴的關係，狄亞士-卡奈說，「目前雙方關係走下坡。我們依然保持對話管道，我們的立場是我們不回絕任何時候對話的可能性，但雙方必須對等」。他指出，美國對古巴的經濟封鎖是「國家發展的主要障礙」。

狄亞士-卡奈也否認古巴與導致一些美國外交官和商人健康出問題的神秘攻擊事件有關，「我們沒有攻擊任何人」。