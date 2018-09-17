獨居老婦身亡 惡鄰居竟盜刷她的金融卡揮霍

2018-09-17 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕有這款鄰居真不知倒了幾輩子楣，愛爾蘭有名男子在2年前發現鄰居老婦身亡後，不但沒有報警處理，還竊取她的簽帳金融卡大肆揮霍；2年內光是披薩就吃掉了近6000英鎊（約新台幣24萬元），還拿來繳費，最後隨著老婦的遺骸被人發現後，這位惡鄰居的的誇張惡行也被揭發，遭警方逮捕。

綜合外媒報導，2017年10月，在愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast‎）一處公寓裡，68歲的老婦瑪莉‧康隆（Marie Conlon）被發現死在自己家裡，但不確定已死去多久，最後一次有人看到瑪莉是在2015年1月；後來才發現她的鄰居，24歲的男子羅伯特‧夏基（Robert Sharkey）早就知道瑪莉已去世，但他做的不是協助處理後事，而是竊取她的遺產。

警方調查發現，羅伯特在2015年8月至2017年10月間隱瞞瑪莉死訊並涉嫌阻止她下葬，還竊取她的簽帳金融卡進行盜刷，在2015年10月到2017年間購買了約5988英鎊（約新台幣24萬元）的披薩、約3279英鎊（約新台幣13萬元）的日常用品、1030英鎊（約新台幣4萬元）的手機預付卡，另外還花了約1445英鎊（約新台幣6萬元）來繳稅。

羅伯特被告上法院後，他坦承偷了並盜刷這張簽帳金融卡，但否認有竊取另一張愛爾蘭銀行（Bank of Ireland）的簽帳金融卡，最後他被依私闖民宅、偷竊、盜刷等10項罪名起訴，而羅伯特也全部認罪；事後法官決定予以保釋，並將在9月24日重新開庭，以宣判羅伯特的刑期。