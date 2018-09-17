香港災後滿地垃圾 智利女發起清掃活動感動港網友

智利女子卡羅拉（圖中）看見香港災後的情況，決定發起清掃活動，獲得不少人響應，更讓香港網友大喊「有妳真好」！（圖擷取自將軍澳臉書社團）

2018-09-17 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕自己的家園自己救！香港昨（16）日遭受山竹颱風襲擊，街上滿地被強風豪雨帶來的垃圾，不少居民清理周遭家園，其中，將軍澳地區有一名智利女子發起清掃活動，訊息轉發至臉書社團後，獲得不少香港民眾到場響應，更有網友直呼「有妳真好」！

來自智利的卡羅拉（Carola）目前居住於將軍澳地區，她自稱有好多次清理天災的經驗，透過群組發起清理「將軍澳海濱長廊」活動，但因為語言不通，有網友幫忙翻譯成粵語，轉發到臉書社團「將軍澳」。

號召活動掀起熱議，許多網友到場響應，有人帶起手套運送磚瓦，也有人撿拾斷枝殘葉，各司其職地恢復家園，許多網友得知後，紛紛大讚卡羅拉「好有愛」、「有妳真好」，也為到場的香港民眾直呼：「謝謝您們，辛苦了！」

據《明報》報導，卡羅斯受訪時說，智利常發生地震，讓她有多次參與災後清理的經驗，所以這次香港遇到天災，讓她覺得可以盡一份心力。她也說：「有人覺得她的想法很瘋狂」，但透過網路號召後，引起不少人響應，讓她感受到香港人的團結，也為香港人感到驕傲。