搶救尾巴大作戰！5隻松鼠尾巴打結在一起 讓獸醫超苦惱…

美國威斯康辛州1個動物救援組織週四發現5隻尾巴與雜草相互打結、糾纏的松鼠。（圖擷取自「Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society」臉書）

2018-09-17 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州（Wisconsin）1個動物救援組織週四發現5隻尾巴與雜草相互打結、糾纏的松鼠，獸醫趕緊用剪刀剪開雜草，將打結的尾巴解開，讓這幾隻松鼠免於尾巴壞死的命運。

綜合外電報導，美國威斯康辛州人文協會（Wisconsin Humane Society）的野生動物復原中心，週四收到了5隻尾巴與母鼠築巢的雜草、樹枝纏繞糾結在一起的松鼠，打結相當複雜難解，但為了避免這5隻松鼠的尾巴壞死，獸醫必須爭分奪秒地快速解開繩結，還要小心不能弄傷松鼠們的尾巴。

最後獸醫花了20分鐘，小心翼翼地剪開纏在結中的雜草，才成功將5隻松鼠的尾巴分開。在觀察了1天這5隻松鼠的健康狀況之後，協會週五確定這5隻松鼠的尾巴復原良好，相當健康，其中3隻還已經有了濃密的尾巴毛。

對於松鼠而言，尾巴是相當重要的身體部位，可以在跳躍時保持平衡、從高處落下時充當軟墊，天氣寒冷時還能當棉被禦寒，假如不幸壞死，絕對會影響松鼠的正常生活。