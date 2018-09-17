又找到一座西元前300多年人面獅身像！ 埃及望復甦觀光景氣

2018-09-17 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕16日埃及古文物部在臉書上發布一則貼文，表示埃及考古學家在南部城市阿斯旺（Aswan）的考姆翁布（kom ombo）神廟中發現一座保存完好的人面獅身像，該雕像極有可能是源自托勒密時期（公元前332-30年），其歸屬的確切時代仍待進一步仔細調查。

綜合外媒報導，埃及古文物部在臉書上表示，這座雕像是在座地下水工程時意外發現的，該雕像以砂岩雕刻而成，埋在地下近2000年後居然連顏料都尚在，保持狀態相當良好，令人相當驚艷，該發現地在2個月前也挖掘出法老托勒密五世的雕像，因距離不遠，由此推論可能為托勒密時期的雕像。

《衛星通訊社》（sputniknews）報導，該人面獅身像與其他座相比之下較小，底部寬約28公分，頭部有皇冠頭飾、眼鏡蛇女神瓦吉特（Ouadjet）的肖像，更刻有象形文字等，目前該雕像已被送往開羅福斯塔特（Fustat）城市；埃及文明博物館文物最高委員會秘書長賽義德（Abdel Moneim Saeed）承諾，將進行更多研究以獲得雕像相關的資訊，包括它的確切年分。

埃及相信這些發現能刺激旅遊業，自2011年「阿拉伯之春」起義事件後，發生不少恐怖攻擊且政治動盪不安更嚴重打擊觀光景氣，近期埃及政府動作頻頻，開放從未開放過的金字塔供民眾參觀，現又發現許多雕像等遺跡，為埃及的觀光復甦之路打上一劑強心針。