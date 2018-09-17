藏針草莓蔓延澳洲 紐西蘭食品公司停止進口

澳洲藏針草莓恐慌蔓延，紐西蘭食品公司（Foodstuffs）與超市Countdown已於今天（17日）停止進口澳洲草莓。 草莓示意圖。（彭博）

2018-09-17 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕在澳洲吃草莓、有進口澳洲草莓的國家要注意了！澳洲發生多起超市草莓藏有裁縫針的事件，目前災情已從原本的昆士蘭州、新南威爾斯州，蔓延到了維多利亞州、澳洲首都領地、南澳大利亞州和塔斯馬尼亞州，紐西蘭食品公司（Foodstuffs）與超市Countdown已於今天（17日）停止進口澳洲草莓。

據《BBC》報導，藏針草莓引起澳洲全國性的恐慌，衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，這是非常惡毒的犯罪行為，而且是對大眾的無差別攻擊。警方對此已展開調查，但尚未發現嫌疑人，還有部分案件可能是模仿犯所為。

昆士蘭州草莓種植協會指出，裁縫針可能是由1名心懷不滿的員工所插入的。不過，警方認為現在做出這種推測還為時過早。昆士蘭州政府懸賞10萬澳元（約新台幣220萬元），呼籲民眾提供相關線索。

目前至少有6個草莓品牌遭殃，包括Berry Obsession、Berry Licious、Love Berry、Donnybrook Berries、Delightful Strawberries和Oasis。

衛生官員建議民眾在吃草莓之前要先切開。草莓種植業者擔心，在生產高峰期出現的藏針恐慌，可能對每年約130億澳元（約新台幣2883億元）的草莓銷售產生負面影響。

紐西蘭兩家最大的食品經銷商Foodstuffs與Countdown，指出由於草莓藏針問題，他們已停止進口澳洲草莓。