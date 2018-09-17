教會性侵醜聞連環爆 教宗：都怪魔鬼揭穿罪行！

對於性侵醜聞，教宗方濟各則指責魔鬼嘗試揭發罪行，令罪行公諸於世。（資料圖 法新社）

2018-09-17 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕近期德國主教會議委託調查的一份報告指出，70年來德國有超過3600名兒童遭到天主教神父性侵犯，而荷蘭也爆出39名荷蘭樞機主教、主教及相關從屬人員涉嫌包庇性侵兒童的神職人員。對於多起醜聞，教宗方濟各（Pope Francis）卻怪到魔鬼頭上：「（魔鬼）嘗試揭發罪行，令罪行公諸於世、中傷人們！」

據英媒《太陽報》報導，方濟各遭梵蒂岡前駐美大使維加諾大主教（Carlo Maria Vigano）痛批，包庇性侵慣犯美國樞機主教麥卡瑞克（Theodore McCarrick）。而方濟各12日在梵蒂岡的彌撒上發表談話，竟然把問題全部都推到魔鬼頭上：「是的，我們全部主教也都是罪人，而（魔鬼）意圖揭發罪行以中傷人們。」

方濟各此話一出，立刻引來外界批評，被認為根本是把教會的罪責推到魔鬼頭上。面對批評，方濟各至今日都只間接回應此事，不再多做評論。

綜合媒體報導，近期教會醜聞連環爆，德國主教會議委託調查的一份報告指出，近70年來，德國有超過3600名兒童遭到天主教神父性侵犯。荷蘭也爆出39名樞機主教、主教及相關人員涉嫌包庇1945年至2010年期間涉性侵兒童的神職人員，並放任戀童癖教士調至其他地區，使更多無辜孩童受害。