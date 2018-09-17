旅館員工狂敲門、斷Wi-Fi Youtuber遊印度險遭性侵

2018-09-17 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名知名Youtuber泰勒（Jordan Taylor），8日在自己的Youtube頻道（Travellight）上發布一部影片，內容直指她在印度險些遭到飯店員工性侵，該名員工聲稱要入房修理設施，一直狂敲門讓泰勒嚇壞，影片在網路有近40萬人觀看。

綜合媒體報導，泰勒常在Travellight上分享她到各國去旅遊的影片，但近期她在網上發布一部名為「這發生在印度/性侵」的影片，在影片開頭她表示「這個影片是我親身經歷的事，我覺得必須和大家分享，更確切地說，在這件事上保持沉默是不對的」。

《The Daily Dot》報導，泰勒和男友一同到印度旅行，由於第一間旅館中的男子總會不經意的碰觸她的身體，甚至是說出「想和你有親密關係」等不尊重人的話，泰勒和男友決議換旅館，沒想到這一換居然是噩夢的開始。

因為旅行目的地不同，泰勒男友早4天離開印度，隨後泰勒就開始被騷擾，一名聲稱自己是旅館員工的男子一直試圖以「修理」為由要進入泰勒房間，泰勒拒絕後，男子仍不斷敲打門、在門外徘徊，甚至將空調、Wi-Fi關掉，泰勒被困在旅館中沒有空調、沒有水、沒有Wi-Fi、沒有食物，她用手機錄下從門縫中隱約可以看到仍在門外徘徊的男子身影，她表示，無法想像若當時把門打開會經歷什麼事，但她很肯定，一定會是很糟的事。

影片中泰勒數度哽咽，她表示當時被困在旅館中真的十分無助，她在確認門外沒有男子在徘徊後趕緊逃離旅館，這支影片的用意是提醒大家到印度去要小心自身安全，她說：「我在印度度過了愉快的時光、遇到了很多偉大的人。糟糕、不幸的事在世界各地都可能發生，因此我不會排斥，更期待著將來再次訪問美麗的印度。」

對此OYO總公司「OYO Rooms」在推特上回應，表示客人安全是他們首要考慮，會對該飯店採取嚴厲行動。