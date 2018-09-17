互有驚喜？南北高峰會明舉行 金正恩將親自接機文在寅

南北韓高峰會談將於18日舉行，傳金正恩可能親自接機文在寅。（資料圖，美聯社）

2018-09-17 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓高峰會談南韓籌備團14日啟程前往板門店，南北韓雙方將就18日至20日在平壤舉行的高峰會具體事宜進行磋商。南韓青瓦台指出，隨行人員將住在私人招待所「百花園迎賓館」，特殊隨行人員與媒體將住在高麗飯店。而據南韓政府關係人士指出，北韓領導人金正恩將可能親自接機南韓總統文在寅，且雙方都互相準備了「驚喜」。

據《朝鮮日報》報導，外界最受矚目的就是金正恩是否親自接機文在寅，文在寅預計於18日中午前搭乘專用客機，直接飛越黃海到達平壤國際機場。而據南韓政府相關人士指出，金正恩可能直接前往機場接機文在寅。2000年南韓前總統金大中造訪北韓時，北韓前領導人金正日也前往接機，並一同乘車前往住宿處。2007年南韓前總統盧武炫造訪北韓，金正日也一樣親自接機，因此金正恩可能保持父親作風。

報導指出，外界也相當關注文在寅與金正恩之間將會舉行幾次會談，金大中訪北韓時與金正日會談3次，盧武鉉則是2次。文在寅此次面臨的困境是處於僵局的美韓無核化談判，如何讓此次會面成為突破將是一大課題，因此可能在文在寅行程首日就直接切入重點。

另外，據報導指出，兩位領導人「都有準備驚喜」，北韓政府消息人士指出，由於知道文在寅喜歡登山，白頭山跟蓋馬高原都可能列入行程，甚至是前往北韓前領導人金日成與金正日的陵墓「錦繡山太陽宮」，以及欣賞北韓的大型團體操表演。南韓在野黨相關人士也指出，文在寅與財團相關人士可能將「驚喜地造訪」金正恩所重視的元山旅遊特區（Wonsan Special Tourist Zone）。