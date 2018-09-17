南非首位黑人女飛行員 帶領女機組人員飛行 打破眾人質疑

南非首位黑人女性飛行員馬哈帕和全女性的機組人員飛行約11小時，完成為南非航空史上最有意義的一次飛行紀錄（圖擷自@ SheSouthAfrica twitter）

2018-09-17 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕8月底，南非首位黑人女性飛行員馬哈帕（Asnath Mahapa）和全女性的機組人員從約翰尼斯堡飛到巴西聖保羅，飛行時數共約11小時，完成為南非航空史上最有意義的一次飛行紀錄，這舉動引起社群媒體的關注，媒體和市民皆大力讚揚這次的飛行，網友說：「天空對於馬哈帕來說也是沒有限制的！」

綜合外媒報導，38歲的馬哈帕和該批機組人員為南非航空（SAA）首批全女性的航班成員，從機艙服務人員到飛機操縱人員都是女性，她們駕駛一架中型客機A320一起飛行以此紀念婦女節。

據南非新聞《艾歐爾新聞》（IOL）報導，對於這次的飛行馬哈帕表示，這次的飛行經驗很棒，機組人員跟乘客都很開心，她說道：「到現在，遇到我的人都還不相信我是一名飛行員，人們總認為女性不可能會開飛機、總說女人不能一起工作，但說實話，這是我作為飛行員的生涯中最順暢的一次飛行。」

馬哈帕補充說，人們仍認為女性無法在天空上駕馭這麼大型的機器，低估了女性工作選擇的可能性，當乘客得知自己航班的駕駛員是名女性時，總會問「你是我們的機長嗎？」、「你能帶我們安全抵達目的地嗎？」面對這種質疑，馬哈帕表示這次的飛行已經證明了女性可以做到任何男性可以做的事。

南非新聞《Briefly》報導，馬哈帕在13歲時便愛上飛行，1998年第一次擔任副駕駛；1999年，年僅20歲的她成為南非第一位黑人女性飛行員，之後更加入了南非航空公司；2012年成立非洲航空學院，更成立了基金會來幫助無法負擔飛行學校昂貴學費卻又擁有航空夢的學生；2016年出版的一本書中馬哈帕被公認為世界上最偉大的航空女性之一。