美媒爆亞馬遜有內鬼！ 涉收賄洩個資、暗助中國商家

美國電商巨擘亞馬遜的員工傳出透過仲介，將機密客戶資料賣給第3方公司，其中以中國的狀況最為明顯。（路透）

2018-09-17 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）傳出內鬼！根據《華爾街日報》（WSJ）報導，亞馬遜員工傳出透過仲介，將機密客戶資料賣給第3方公司，其中以中國最為明顯，且還會私下刪除買家負評，每刪一則可賺逾9千台幣。目前亞馬遜已展開調查。

報導指出，亞馬遜負責電子零售商務的員工，傳出在中間人的幫助下，提供內部數據和其他機密訊息，此類狀況在中國較為明顯，由於中國的亞馬遜員工薪水相對較低，可能會鼓勵他們願意承擔風險，冒險出售機密資料。

有知情人士爆料，為了賺大約80美元到2000美元（約新台幣2464至6萬1591元）以上的酬勞，中國深圳亞馬遜員工提供內部銷售指標和評論者的電子郵件等個資，甚至還會刪除負面評論，並恢復被亞馬遜禁用的帳戶。

爆料也指出，刪除負評的價格通常每條300美元（約新台幣9237元），中間人通常要求刪除5條評論，所以提供一次服務大約可進帳1500美元（約新台幣4.6萬元）。此做法可以幫助賣家產品出現在較高的搜尋結果中，提高吸引顧客點閱的機會。

亞馬遜正在調查涉及案件的員工，除了中國員工之外，還包括美國本地員工，亞馬遜聲明表示，「我們對我們的員工有高道德標準的要求，任何違反我們準則的人都會受到紀律懲處，包括解僱和潛在的法律和刑事處分。」