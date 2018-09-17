美關稅進逼 傳北京考慮回絕貿易談判

2018-09-17 02:36

〔中央社〕美國邀請中國進行新一輪貿易談判後，準備對2000億美元中國貨品加徵關稅。華爾街日報今天報導，中方考慮回絕談判，甚至可能對美方採取出口限制，阻斷關鍵零組件供應。

據報導，白宮計劃未來幾天內宣布，對高達2000億美元的中國貨品加徵關稅，稅率約10%，低於8月初公布的25%。知情人士說，稅率之所以調降，是因美國業界在公聽會與書面意見中警告潛在衝擊，也避免消費者荷包在年底購物旺季前大縮水。

美方不斷以關稅施壓，欲逼中方上談判桌，但北京方面不太願意配合。

曾任中共中央財經領導小組辦公室副主任的楊偉民說，中國從未表示不想和美國談判，但美方必須在化解貿易爭端的過程中展現誠意。一位未具名中國外交事務高階幕僚直言：「中國不會在別人拿槍指著腦袋的情況下談判。」

報導指出，面對華府施壓，部分中方官員提議升級貿易戰，對中國銷往美國製造業供應鏈的關鍵材料、設備和其他零件設限，在中國組裝的iPhone也可能面臨相關限制。

鷹派立場鮮明的前中國財政部長樓繼偉16日在北京一場中美學術與企業高層集會上說，美方政策目的是抑制中國經濟崛起，短期內不會改變，中國除祭出報復性關稅，也可採取「出口限制」反擊美國。

華爾街日報日前報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週向中國國務院副總理劉鶴發出邀請，提議20日前後再次舉行雙邊貿易談判。前幾輪談判無疾而終，關鍵在於美方官員認為，中方以增加採購美國產品為主的提議，不足以解決兩國貿易嚴重失衡的問題。

依中方初步規劃，8月赴美談判的中國商務部副部長王受文將再次率團，與美方會商，劉鶴接著於27至28日造訪華府。中方官員透露，北京方面正重新思考，若華府未來幾天宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，中方可能選擇不返回談判桌。

美中對彼此500億美元貨品加徵25%關稅後，美國擬對另外2000億美元中國貨品加徵關稅，中國則揚言對600億美元美國貨品加徵關稅，並以其他措施反制。美國總統川普日前說，準備另對2670億美元中國貨品加徵關稅，形同對所有自中國進口的產品加徵關稅。

掌握華府思維的人士指出，最新一波關稅的實施日可能影響中方回應，若延後實施，或許能讓北京有機會提出令川普滿意的條件。

但中方官員不斷抱怨，不清楚美方官員是否獲授權談條件。他們也擔心中方開給梅努欽的條件，可能遭遇以美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）為首的鷹派反對，繼而被川普打回票。（編輯：嚴思祺）