涉嫌殺4女 美國德州邊界巡防員被捕

德州警方今天逮捕1名美國邊界巡防隊人員，他過去兩週涉嫌殺害4名女性。圖為執法部門官員前往屍體發現地點勘查。（美聯社）

2018-09-16 23:37

〔中央社〕德州警方今天逮捕1名美國邊界巡防隊（U.S. Border Patrol）人員，他過去兩週涉嫌殺害4名女性並綁架另1名女性。

35歲的歐提茲（Juan David Ortiz）已在美國邊界巡防隊工作10年。官員表示，一名據稱遭到他擄走的女性成功脫逃後報警，警方在他位於拉雷多市（Laredo）一座停車場的藏身處找到他。

韋布郡（Webb County）警長庫維拉（Martin Cuellar）在聲明中表示：「我們感覺在我們努力下，已收集到不利於這名凶手的有力證據。我們的社區安全不再受他的威脅。」

德州韋布郡地區檢察官阿拉尼茲（Isidro Alaniz）在推特寫道，歐提茲被控犯下4起謀殺罪、加重傷害罪和違法限制自由罪。

拉雷多位在聖安東尼奧（San Antonio）西南方240公里處。4名被害女性身分目前仍保密。當地媒體說，她們都是性工作者。

「拉雷多晨間時報」（Laredo Morning Times）報導，2名被害女性的屍體本月在韋布郡西北部鄉間35號州際公路（Interstate 35）旁被發現，其餘兩女屍體這週末在同一區被找到。

美國海關與邊境保護局（CBP）高級官員米漢（Andrew Meehan）發布聲明表示，他們全力配合警方調查，且無論現在或未來，都不容許保護局人員犯罪。