美國性侵綁架案妻子共犯將被釋 受害者籲重新考慮判決

2002年發生震驚全美的性侵綁架案，猶他州案件的共犯將於19日獲釋，現年31歲、當年的受害者史瑪特（Elizabeth Smart）呼籲當局重新考慮判決。圖為伊莉莎白史瑪特。（美聯社）

2018-09-17 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕2002年猶他州發生震驚全美的性侵綁架案，共犯將於19日獲釋，現年31歲、當年的受害者史瑪特（Elizabeth Smart）呼籲當局重新考慮判決。

綜合外媒報導，2002年，患有精神疾病的米切爾（Brian David Mitchell）和他的妻子巴爾茲（Wanda Barzee）在美國猶他州鹽湖城綁架了當時才14歲的史瑪特，史瑪特被囚禁的期間慘淪性奴、常常挨餓，經過非人的9個月後才獲救。

事後米切爾遭判無期徒刑，他的妻子則有15年的刑期。對於巴爾茲即將被釋放，史瑪特要求猶他州當局仔細考慮囚犯在獲釋前是否已治療成功。史瑪特表示，她認為巴爾茲對當地社區任何弱勢群體都是一種危險和威脅。「試想一個有6個孩子的女人，卻可以和丈夫共同綁架一個14歲的女孩，而且當時她還鼓勵她的丈夫繼續強姦我。」

對此，巴爾茲的律師說明，認為巴爾茲不是威脅。紐約約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）助理教授麗貝卡維斯（Rebecca Weiss）則說，不可能無限期的一直監禁一個人。