美國性侵綁架案妻子共犯將被釋 受害者籲重新考慮判決

2002年發生震驚全美的性侵綁架案，猶他州案件的共犯將於19日獲釋，現年31歲、當年的受害者史瑪特（Elizabeth Smart）呼籲當局重新考慮判決。圖為伊莉莎白史瑪特。（美聯社）

2018-09-17 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕2002年猶他州發生震驚全美的性侵綁架案，共犯將於19日獲釋，現年31歲、當年的受害者史瑪特（Elizabeth Smart）呼籲當局重新考慮判決。

綜合外媒報導，2002年，患有精神疾病的米切爾（Brian David Mitchell）和他的妻子巴爾茲（Wanda Barzee）在美國猶他州鹽湖城綁架了當時才14歲的史瑪特，史瑪特被囚禁的期間慘淪性奴、常常挨餓，經過非人的9個月後才獲救。

事後米切爾遭判無期徒刑，他的妻子則有15年的刑期。對於巴爾茲即將被釋放，史瑪特要求猶他州當局仔細考慮囚犯在獲釋前是否已治療成功。史瑪特表示，她認為巴爾茲對當地社區任何弱勢群體都是一種危險和威脅。「試想一個有6個孩子的女人，卻可以和丈夫共同綁架一個14歲的女孩，而且當時她還鼓勵她的丈夫繼續強姦我。」

對此，巴爾茲的律師說明，認為巴爾茲不是威脅。紐約約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）助理教授麗貝卡維斯（Rebecca Weiss）則說，不可能無限期的一直監禁一個人。

  • 2002年，患有精神疾病的米切爾和其妻子巴爾茲在美國猶他州鹽湖城綁架了當時才14歲的史瑪特。圖為巴爾茲。（美聯社）

    2002年，患有精神疾病的米切爾和其妻子巴爾茲在美國猶他州鹽湖城綁架了當時才14歲的史瑪特。圖為巴爾茲。（美聯社）

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