日本高齡人口創新高 5人就有1人逾70歲

日本總務省推估，65歲以上的高齡者總數已達3557萬人，創歷史新高；70歲以上的高齡者占總人口比率，也首度超過20%。（法新社）

2018-09-16 20:47

〔中央社〕日本放送協會（NHK）報導，明天是日本的敬老節，根據日本總務省推估，65歲以上的高齡者總數已達3557萬人，創歷史新高；70歲以上的高齡者占總人口比率，也首度超過20%。

日本總人口約1.26億人，在3557萬高齡人口中，女性共有2012萬人，是首度超過2000萬人。

根據總務省推估，高齡者比去年同期增加約44萬人，占總人口比率28.1%，較去年同期成長0.4個百分點，創新高紀錄。

日本在1950年時，高齡者占總人口比率不過4.9%，之後就不斷增加，預計到2040年比率將逾35%。

日本在二次大戰後出生的「團塊世代」，去年就開始迎接70歲；今年70歲以上的高齡者占總人口比率，也首度超過20%，來到20.7%，每5人就有1人逾70歲。

另外，去年仍在工作的高齡人口約807萬人，是連續14年增加，同樣創新高紀錄。

高齡者中有約23%的比率還在工作，相較主要國家例如美國的18.6%、英國的10%、法國的3%，日本的比率都高出不少。