襲胸狼出庭竟想性侵押解女警 掐脖大喊「要跟妳做愛」

美國紐約一位因涉嫌跟蹤與性騷擾而遭起訴的嫌犯，在被一名女警押解出庭時，竟掐住女警的脖子意圖性侵，所幸當時另一名也被押解的嫌犯及時出手阻止，最後被趕到的戒護警力壓制。圖為事發法庭。（翻攝Google地圖）

2018-09-16 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一位因涉嫌跟蹤與性騷擾而遭起訴的嫌犯，日前在被一名女警押解出庭時，竟掐住女警的脖子意圖性侵，所幸當時另一名也被押解的嫌犯及時出手阻止，最後被趕到的戒護警力壓制。

綜合外媒報導，這位26歲的男子朱萊亞‧斑姆戈（Jeriah Bamugo）因涉嫌性騷擾與跟蹤而遭當局拘捕，在9月14日早上11點20分左右，斑姆戈與另一名嫌犯將由一名女警從拘留室押解到法院出庭受審，斑姆戈竟突然襲擊女警，掐住女警脖子將她壓制在牆壁，大喊「我要跟妳做愛」，隨即扯掉女警的腰帶。

當女警在反抗時，兩人雙雙摔倒在地，這時另一名被押解的嫌犯趕緊上前將斑姆戈推離女警，隨後其他的戒護警力衝進拘留室制服意圖不軌的斑姆戈；這名遭攻擊的女警隨即送往醫院檢查，除了受到驚嚇外，並沒有大礙。

斑姆戈之前在9月10日時就曾因跟蹤與騷擾等犯行遭逮捕，不過他繳清保釋金後獲釋，但是隨後又在9月13日對一位52歲的女子襲胸而再度被逮，結果在出庭受審時又意圖性侵女警，警方已對他加控一項強姦未遂。