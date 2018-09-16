不要亂摘葉子！美國科學家發現植物「痛苦訊號」

美國1項最新的研究指出，植物其實也擁有類似動物的「痛覺」。（圖擷取自UW-Madison Campus Connection YouTube）

2018-09-16 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕當人類被打到的時候，理所當然地會感到痛，那植物呢？美國1項最新的研究指出，植物其實也擁有類似動物的「痛覺」，這份研究還登上了權威性的學術期刊《科學》（Science）。

綜合外電報導，美國威斯康辛大學（University of Wisconsin）最新的研究指出，植物在受到傷害時，會在受傷部位分泌類似人類神經傳導物的物質，刺激植物的壓力賀爾蒙，讓植物的其他部位也能做足防備傷害的準備。

研究人員首先基因改造了1種芥菜類植物，讓這個植物在體內礦物質含量上升時，會發出螢光，研究人員進而追蹤紀錄植物發光的過程，最終發現這項反應與人類的「痛覺」相似。但參與這項研究的植物學家吉爾羅伊（Simon Gilroy）博士表示，「這項研究結果並不表示植物是種綠色的動物，植物只是擁有和動物類似的運作系統」，植物所分泌的物質也僅是類似動物的神經傳導物，兩者並不相同。

雖然植物就算發出了類似「痛覺」的訊息，還是無法自主逃脫，但大部分的植物在感受到「痛覺」後，會發散噁心的化學氣味，讓想要吃掉它們的昆蟲避而遠之，或是分泌吸引黃蜂的氣味，讓黃蜂幫它們驅逐昆蟲。