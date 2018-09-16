「山竹」肆虐香港 風強浪高各地災情慘重（圖輯）

高強度風雨灌進香港，人行道扶手的玻璃碎了滿地。（美聯社）

2018-09-16 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「山竹」今（16日）晨起肆虐香港，造成多地災情慘重。雖然颱風已於下午3時45分後逐漸遠離，但香港仍高掛10號風球。香港醫院管理局指出，截至今日下午6點40分，共計有213人在風災中受傷。教育局也宣布明天停課。

綜合港媒報導，杏花村旁巨浪高達15公尺，海浪打進各棟住宅大樓，造成嚴重淹水。正在建造的高樓鷹架被吹歪，玻璃也碎了滿地。救災人員雖在水淹及膝的路上寸步難行，仍盡責協助民眾沿救生線至較高處避難。

柴灣港也陸續發生停電與電壓驟降等情形，中華電力公司對此表示，目前統計超過7000戶的電力受到影響，將在確保工作人員安全時進行搶修。

杏花村旁巨浪高達15公尺，海浪打進許多棟住宅大樓。（路透）

正在建造的高樓鷹架整個被強吹得體無完膚。（路透）

救災人員協助民眾沿救生線移動到地勢較高處避難。（法新社）

救災人員在水淹及膝的路上，被強風吹得寸步難行。（路透）

香港密集的住宅區也慘遭水淹，幾乎達到腰部的高度。（法新社）

颱風「山竹」今晨起肆虐香港，造成多地災情慘重。（歐新社）

香港柴灣港巨浪濤天，導致海水蔓延至周邊街道，造成嚴重氾濫。（歐新社）

香港著名觀光區鯉魚門的街道上水淹及膝，店家招牌、路樹都被吹落。（歐新社）

公路上樹木倒塌，嚴重影響交通。（美聯社）

一輛停放在路旁的校車，遭到被強風拔起的路樹重壓。（歐新社）