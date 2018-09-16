前NASA科學家創衛星公司 幫抓雨林非法盜伐

利用小型衛星，當地政府得以阻止雨林遭盜伐。圖為亞馬遜雨林。（美聯社）

2018-09-16 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕3名前美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家在美國創立了Planet公司，藉由Planet營運的人工衛星，可以監控亞馬遜叢林是否被砍伐，還會拍照備分，照片中可觀察到地面上每3到5公尺的詳細圖片，之後再將警報傳送到巴西的帕拉州（Para）政府。此項創舉可以在盜墾者製造更多災害前逮捕他們。

據《法新社》報導，這場監控雨林及全部地球的創新來自於Planet公司，公司是由3位前NASA科學家於2010年在舊金山創立，為小型衛星領域的領導者；傳統的大型衛星雖然功能更齊全，但費用高昂，小衛星的製造過程更為簡易及替換，壽命大約3至5年。

照片於每天10點半拍攝，衛星群會提供地面上3到5公尺的詳細照片，傳送至巴西的帕拉州政府，當地政府收到後會派遣特工調查，在盜墾者製造更多傷害前，逮捕他們；發布警報的是SCCON公司，執行長菲力克斯（Iara Musse Felix）說明，以前這個過程需要6天，有的時候2、3個月，連一張照片都沒有，但現在每天都會有相片。

自2013年以來，Planet已將298顆衛星送入軌道，其中一半是去年發射的，活躍運行的有150個，其中130個是奈米衛星，其餘的已倒退到地球，並在進入大氣層時燒毀。