山竹重創香港 大樹倒塌高樓窗碎

大樓窗戶整片碎裂。（圖擷取自香港突發事故報料區）

2018-09-16 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕號稱今年威力最強的颱風「山竹」掃過菲律賓後，朝著香港、澳門前進，香港及澳門天文台也在今天上午9點40分發出「10號風球」，兩地皆陷入狂風暴雨中，不少港澳網友也將颱風肆虐的照片上傳到臉書，讓台灣網友認為颱風沒有直撲台灣實在「太幸運」。

今日香港網友紛紛將各地災情照片、影片貼到臉書《香港突發事故報料區》，只見多棵大樹被強風連根拔起，重壓路邊車輛，或壓毀路邊欄杆甚至房屋屋頂，也傳有大雨讓停車場、百貨公司積水、淹水的情形。

也有網友拍到大樓大片玻璃破裂，雜物紛飛，滿目瘡痍的照片，以及救難隊員在值勤時被困在暴漲的水流中的影片，讓香港網友直呼根本是電影「明天過後」的翻版。

根據香港公報表示，教育局下午4點20分宣布，明日為考量學生交通安全，以及善後颱風造成的損害，無論是否仍受颱風影響，全香港學校一律停課。而學校也因應緊急應變措施，在安全的狀況下保持校舍開放。為了學生安全因素，也提醒家長應考慮交通附近的道路狀況，再決定是否送子女返校。

大樓玻璃碎裂，場景滿目瘡痍。（圖擷取自香港突發事故報料區）

樹木倒塌造成香港輕鐵電纜斷裂。（圖擷取自香港突發事故報料區）

翠怡花園附近大樹倒塌封路。

上水翠麗花園樹木倒塌。（圖擷取自香港突發事故報料區）

停車場水位快淹過半個車身。（圖擷取自香港突發事故報料區）

小狗被困在馬頭海面上。（圖擷取自香港突發事故報料區）