颶風佛羅倫斯太凶猛 北卡驚見海豚疑靠碼頭躲風暴

2018-09-16 18:31

〔即時新聞/綜合報導〕颶風佛羅倫斯14日晚間登陸美國北卡羅來納州,帶來強烈風雨,有民眾拍到北卡羅來納州海岸,竟有兩隻海豚載浮載沉。

綜合媒體報導,美國北卡羅來納州威明頓(Wilmington)的一處碼頭附近,有民眾拍到兩隻海豚在岸邊游泳,這座港口的水位因為佛羅倫斯的風雨而明顯升高,剛好給予這兩隻海豚足以游泳的水深。

這兩隻海豚有可能是被佛羅倫斯的風暴推向海岸,也有可能是為了躲避風暴,自行游近岸邊。網友看到後除了感到相當驚奇,也不忘幫這兩隻海豚祈福,希望牠們最後能平安回到海裡。

14日晚間從北卡羅來納州登陸的颶風佛羅倫斯,在今日稍早已經減弱為熱帶低氣壓,連續幾天的狂風暴雨已經對美國造成相當嚴重的傷害,至今已有至少13人因颶風死亡。

Dolphins are swimming near the shore in North Carolina, as Hurricane Florence pounds the coast with intense wind and rain. https://t.co/9c2xhZtRVR pic.twitter.com/hPqfYJlam1