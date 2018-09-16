美海防隊員比「OK」手勢 卻遭火速調離勤務了...

隊員比出爭議的手勢，由於該動作在美國有象徵「白人力量」的意涵。（圖擷自推特）

2018-09-16 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國海岸防衛隊（The US Coast Guard）目前著手因應超強颶風「佛羅倫斯」的防災等工作，一名隊員日前卻在辦公室被拍到比出「OK」手勢，由於該動作在美國有象徵「白人力量」的意涵，因此遭調離勤務。

綜合外媒報導，「佛羅倫斯」侵襲美國東南部，美國海岸防衛隊是聯邦層級因應單位之一，不過卻有隊員在新聞中偷偷比出類似「OK」的手勢，被眼尖的觀眾發現後，不少人將手勢解讀是在彰顯「白人力量」（white power）。

報導指出，美國部分民眾認為，「OK」手勢中的伸出的3指代表英文字母W，圈起來的大拇指和食指，則和手心構成英文字母P，因此合在一起變成white power的縮寫WP。

美國海岸防衛隊已透過官方推特強調，該成員的行為不代表美國海岸防衛隊。並強調「我們知道推特出現這支冒犯意味濃厚的影片，現已確認出這名成員身分，並將該員調離勤務。」

海岸防衛隊隊員佐恩（JB Zorn）受訪時也表示，「無論這個符號意味著什麼，它都不能反映海岸防衛隊和我們的核心價值，這是不能容忍的。」