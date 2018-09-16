山竹肆虐！奪菲律賓25命 中港澳不敢大意

菲律賓當局已確定山竹颱風造成15人死亡。（法新社）

2018-09-16 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山竹直撲菲律賓與香港，目前菲律賓當局已確定15人死亡，並傳出住宅倒塌、屋頂掀開與道路斷裂的消息。而中國、港澳等地則不敢大意，對山竹保持全面警戒。

據《法新社》報導，災害救援指揮官法蘭西斯（Francis Tolentino）今（16）日報告指出，目前國內有些區域因颱風而無法聯外，且死亡人數已攀升至25人。

報導指出，山竹颱風於昨（15）日登陸菲律賓北部的呂宋島，造成嚴重洪水，樹木也被強風吹倒，豪雨更讓數十多個區域發生山崩。卡加延省拔高市（Baggao）甚至還有住宅倒塌，整個屋頂都被強風掀掉，聯外道路也嚴重淹水，甚至還因山崩而阻斷。

目前山竹雖威力減弱，仍保持每小時32公里速度持續朝中國廣西南部前進，香港於今晨遭強風肆虐，據香港天文台指出，山竹在未來數小時最接近珠三角一帶，在香港以南約100公里內掠過，呼籲市民持續保持警戒。

而澳門去年因天鴿颱風而造成12人死亡慘劇，因此於昨晚就關閉了42個賭場，平時人聲喧鬧的大街在今日鮮少有行人出現，所有公司行號與商店都以隔板覆蓋並堆疊大量砂包以防淹水。另外，中國廣東省的陽江市目前也提高警戒，準備面對山竹的威脅。