99歲英國前軍官辭世 盼中華民國國旗覆棺！

前英國陸軍上尉費茲派翠克曾參加「紀念抗戰勝利70週年暨104年軍人節」慶祝活動。（記者簡榮豐攝）

2018-09-16 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰時，我國遠佂軍在緬甸的仁安羌之戰成功打敗日軍，救了被日軍包圍的英軍7千多人，也在其中的英軍上尉費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick），對此非常感念中華民國，費茲派翠克在8月底辭世，生前曾表示死後想以我國國旗「覆棺」。

據《蘋果》報導，費茲派翠克曾於2013、2014年間來台，向中華民國致敬並感謝當時的幫助，負責接待的後備指揮部留守業務處長王惠民上校表示，2013年3月27日費茲派翠克和夫人一同來台，到了國民革命忠烈祠看見在仁安羌中犧牲的將士，憶起當年，我國國軍忍著飢餓，慷慨與他們分享食物，並不惜撕破乾淨衣服幫他們包紮傷口，點點滴滴費茲派翠克都銘記在心，祭悼時默哀許久。

費茲派翠克向王惠民表示，死後希望能入忠烈祠、由中華民國軍人扶棺，且棺木要用我國國旗覆蓋，王惠民當時向他說，感謝他對我國國軍的熱愛，不過忠烈祠為我國在戰場上犧牲的人才能入祠；費茲派翠克兩次來台都不斷強調，「二戰後的人生是中華民國給的，他也是國軍的一份子」。

國防部發言人陳中吉證實，費茲派翠克已在8月27日辭世，7月28日即派出身處英國的官員，到安養院探望費茲派翠克，並為他提前慶祝99歲生日，費茲派翠克辭世後，國防部也已請官員向費茲派翠克的家屬致意，並幫助完成他的願望──以中華民國國旗「覆棺」，待喪禮時，將提供我國國旗，由家屬決定覆棺事宜。

英軍陸軍上尉費茲派翠克非常感念中華民國在仁安羌之戰時的幫助，生前曾表示死後想以我國國旗「覆棺」，我國防部也已派官員向費茲派翠克的家屬致意，並幫助完成他的願望──以中華民國國旗「覆棺」。（記者簡榮豐攝）