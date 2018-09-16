入圍「替代版」諾貝爾文學獎 村上春樹：把我刪掉

村上春樹昨（15）日致函給新文學獎主辦單位，盼能從入圍名單中刪去。（資料圖，美聯社）

2018-09-16 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾文學獎評選單位瑞典學院（Swedish Academy）因爆發性侵醜聞，宣布今年停頒獎項。而瑞典文化界人士等為抗議此事，設了今年限定的「新文學獎」（New Academy Prize in Literature），入圍名單包含日本作家村上春樹。然而村上春樹昨（15）日致函給該獎項主辦單位，盼能從入圍名單中刪去。

綜合日媒報導，新文學獎主辦單位表示收到村上春樹的來信，村上春樹稱對入圍相當感激，但「想專心寫作，遠離媒體焦點」，因此盼主辦單位將他從入圍名單中除去。主辦單位對此感到相當遺憾，但決定尊重村上春樹的個人意願。

綜合媒體報導，新文學獎的入圍名單並非由學院決定，而是交由全球書迷投票選出。在經過3個月、全球3萬多名書迷網路投票，在8月底選出4位作者入圍決選，分別是英國出生的科幻作家尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）、加拿大越南裔作家金翠（Kim Thuy）、歷史小說家孔德（Maryse Conde），以及每年都與諾貝爾文學獎擦身而過的村上春樹，最終得獎名單將於10月12日公布，得主可獲得100萬克朗（約330萬元台幣）獎金。

村上春樹的作品聞名世界，卻是每年諾貝爾獎的「陪跑王」，在全球最大規模博彩公司英國立博（Ladbrokes）的諾貝爾文學獎賠率榜中，村上春樹是賠率前三名的常客。但村上春樹本人卻對此感到不耐，曾經坦言「有點煩」、「又不是官方的名單，有點像（把我當成）賽馬。」