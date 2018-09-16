靈性大師推「性就是財富能量」 強國女控性騷

多名學員指控，主張「性能量就是財富能量」的靈性大師安裘密涉及性騷、行騙。示意圖。（情境照）

2018-09-16 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱「靈性大師」的美國男子安裘密（Bijan Anjomi）靠著自創課程在中國打響知名度，近期卻被踢爆課程不單純，甚至還有人指控安裘密涉及性騷擾。

綜合中媒報導，安裘密的課程一堂要5千元人民幣（約新台幣2萬2450元），宣稱只要來上課「你可以什麼都不做，只要開心快樂，宇宙就會把你想要的給你」，甚至提倡「性能量就是財富能量」。

一名余姓女子透露，「上課」只是初級的低端課程，若想進一步進化心靈，能向安裘密要求以「個案」處理，不過一堂「個案」萬元起跳，要價不斐，余女在該課程上花了200萬人民幣（約新台幣785萬元）。

余女指出，安裘密會要求學生與他手牽手，宣稱能藉此「傳遞正能量」；另名陳姓女子則表示，安裘密在國外開課時，並要求女學員換上泳衣，「他會坐在前面看著所有女生，再來評鑑誰是最漂亮、正能量最高的『冠軍』」，甚至還有女學員大方裸體，讓安裘密照相。

不少學員質疑安裘密一對一的「個案」涉及性騷，還有男學員稱會被安裘密捏屁股、強吻；對此，安裘密所屬的集團則否認行騙及性騷。