山竹侵襲 今天香港「癱瘓」了！ 近千航班取消

山竹颱風來勢凶凶，香港今日掛8號風球示警，海陸空交通全癱了。（香港星島日報）

2018-09-16 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕超強颱風「山竹」來勢洶洶，昨夜逼近香港，以時速30公里靠近廣東沿岸一帶，今天凌晨香港天文台於凌晨發出8號熱帶氣旋警告信號，預告今天一整天都有狂風大雨，香港大部分海陸空交通都幾乎癱瘓，近千航班取消，逾10萬名旅客受到影響。

綜合港媒報導，山竹預定在今午接近香港西南，風速達每小時約116公里，瞬間陣風達到每小時約185公里，接近天文台10號颶風信號水平（持續風力達每小時118公里或以上，陣風超過每小時220公里），香港及澳門天文台都不排除今日稍後改發9號或10號風球。

因應惡劣天候，國泰、港龍及香港航空今日共約540班航班取消，長榮今天也取消18班台北飛香港航班，另有多家飛香港航班取消，且香港來往澳門、珠江的客貨輸也全部暫停，逾10萬旅客受影響，由於預測明天可能還會是狂風暴雨，但風速可能減緩，為安全起見，已有明天部分航班取消，起降稍後才會視天候狀況宣佈。

受到惡劣天候影響，香港幾停止所有露天列車服務；包括西九龍站高鐵車票預售、九巴、新巴城巴通宵路線、馬會宣布取消今日沙田馬場賽事，澳門所有賭場都已關閉。