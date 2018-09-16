川普政府將向全美手機 傳送測試警報

2018-09-16 04:12

〔中央社〕川普政府將於20日為一套新警報系統，向全美手機傳送測試警訊，此新系統的目的是警告大眾發生國家緊急事故。

負責發送警訊的美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）本週稍早前發表聲明說，此警訊的標題為「總統警報」（Presidential Alert）。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）於2016年簽署一項法律，要求FEMA建構一套系統，讓美國總統針對諸如天災和恐怖主義等公安議題，向手機發送警訊。

有關這項手機警訊的最新宣布，時機正值美國總統川普近日來針對颶風佛羅倫斯（Hurricane Florence），在個人推特帳號猛發推文。總共數十筆推文傳達安全提示，並替川普政府的各種努力以及第一線救難人員的表現喝采。

川普政府於7月宣布的警報測試時機，也正值政治敏感時期：約2個月後的11月6日即將舉行期中選舉。

美國手機用戶將無法選擇退出此警報系統。20日發送的測試警訊，預定美東夏令時間下午2時18分傳送，內容為：這是全國無線緊急警報系統（National Wireless Emergency Alert System）測試，無需採取行動。

在手機警訊發送2分鐘後，川普政府也會透過電台和電視台廣播傳送測試警報。FEMA表示，將會因此中斷節目約一分鐘。